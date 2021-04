Nissan Qashqai - Aperti gli ordini per la Suv (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l'anticipazione della Premiere Edition la Nissan ha svelato il listino completo della nuova Qashqai, che sarà in consegna in Italia da giugno. Per il momento la gamma include le due motorizzazioni benzina DIG-T 1.3 Mild Hybrid da 140 e 158 CV: la prima offre soltanto la trazione anteriore e il cambio manuale, mentre la seconda propone il manuale o l'automatico Xtronic e la scelta tra due e quattro ruote motrici. I prezzi sono compresi tra 25.500 e 42.690 euro. Le versioni Visia, Acenta, Business e N-Connecta. Gli allestimenti seguono le denominazioni standard del marchio e sono quindi identificati come Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+. La Visia offre di serie i cerchi d'acciaio da 17" con pneumatici 215/65, i gruppi ottici a Led, gli specchietti riscaldabili, i sensori di parcheggio posteriori, l'hill start assist, il cruise ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l'anticipazione della Premiere Edition laha svelato il listino completo della nuova, che sarà in consegna in Italia da giugno. Per il momento la gamma include le due motorizzazioni benzina DIG-T 1.3 Mild Hybrid da 140 e 158 CV: la prima offre soltanto la trazione anteriore e il cambio manuale, mentre la seconda propone il manuale o l'automatico Xtronic e la scelta tra due e quattro ruote motrici. I prezzi sono compresi tra 25.500 e 42.690 euro. Le versioni Visia, Acenta, Business e N-Connecta. Gli allestimenti seguono le denominazioni standard del marchio e sono quindi identificati come Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+. La Visia offre di serie i cerchi d'acciaio da 17" con pneumatici 215/65, i gruppi ottici a Led, gli specchietti riscaldabili, i sensori di parcheggio posteriori, l'hill start assist, il cruise ...

