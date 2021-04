Napoli, casa di riposo in attesa vaccino: “E’ scoppiato un focolaio, abbandonati dall’Asl” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Attendono un vaccino dal 10 gennaio i tredici ospiti di una casa di riposo di Napoli, e con loro i sette operatori sanitari che ci lavorano. A denunciare il ritardo nella somministrazione del vaccino è il titolare di una casa di riposo privata con sede al Corso Umberto, Roberto Maiorano. “Si è verificato un focolaio da noi – spiega – si sono ammalati tutti gli ospiti e i sette operatori. Gli anziani stanno bene mentre per gli operatori ci sono stati sintomi importanti e alcuni di loro tuttora sono in isolamento. Complessivamente, considerando anche i familiari, parliamo di una cinquantina di contagiati. Non abbiamo avuto alcun supporto di tipo economico o assistenziale. Abbiamo provveduto a spese ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Attendono undal 10 gennaio i tredici ospiti di unadidi, e con loro i sette operatori sanitari che ci lavorano. A denunciare il ritardo nella somministrazione delè il titolare di unadiprivata con sede al Corso Umberto, Roberto Maiorano. “Si è verificato unda noi – spiega – si sono ammalati tutti gli ospiti e i sette operatori. Gli anziani stanno bene mentre per gli operatori ci sono stati sintomi importanti e alcuni di loro tuttora sono in isolamento. Complessivamente, considerando anche i familiari, parliamo di una cinquantina di contagiati. Non abbiamo avuto alcun supporto di tipo economico o assistenziale. Abbiamo provveduto a spese ...

