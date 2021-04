Maurizio Costanzo esprime la sua preferenza tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e dice: “Tifo per Lorella … non mi piace …” (Di giovedì 8 aprile 2021) Amici è nel pieno del suo percorso e, sia gli alunni che gli insegnanti, sono carichi. Questi ultimi, oltre a dover preparare al meglio i propri allievi, spronarli, incoraggiarli e rimproverarli, quando occorre, combattono anche tra di loro in difesa, ognuno dei propri ragazzi e spesso, gli attacchi che si rivolgono vanno anche sul personale. Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno due modi completamente diversi di approcciarsi ai ragazzi all’interno della casa e si accusano reciprocamente che il metodo dell’altra è fallimentare e che non giova agli alunni. La Celentano rimprovera alla Cuccarini di essere troppo tenera e la Cuccarini, a sua volta, rimprovera alla Celentano di essere troppo dura. Maurizio ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 aprile 2021) Amici è nel pieno del suo percorso e, sia gli alunni che gli insegnanti, sono carichi. Questi ultimi, oltre a dover preparare al meglio i propri allievi, spronarli, incoraggiarli e rimproverarli, quando occorre, combattono anche tra di loro in difesa, ognuno dei propri ragazzi e spesso, gli attacchi che si rivolgono vanno anche sul personale.hanno due modi completamente diversi di approcciarsi ai ragazzi all’interno della casa e si accusano reciprocamente che il metodo dell’altra è fallimentare e che non giova agli alunni. Larimprovera alladi essere troppo tenera e la, a sua volta, rimprovera alladi essere troppo dura....

