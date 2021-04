Mara Sattei in arrivo “Scusa”

(Di giovedì 8 aprile 2021)la giovanissima cantante è tra le tante donne che negli ultimi anni hanno cercato di far valere la loro musica in un territorio rapper e underground prettamente maschile. Che cosa ci presenta ?e il suo primo singolo “, romana di appena 25 anni. Fa parte del gruppo di giovani cantanti che ha da qualche anno esordito nel panorama musicale Italiano, pensiamo ad esempio a Madame sua collega anche essa da poco esordiente. Una delle prime apparizioni sul palco diè stata nell’ultima edizione di XFacotr 2020, dove la concorrente si è esibita sul palco con il pezzo “Altalene”. Il brano che le ha portato grande notorietà, soprattutto in termini di ascolti, raggiungendo i 38 milioni di stream su Spotify. ...

Advertising

IlContiAndrea : Giusto omaggiare con Altalene Mara Sattei o Sara Mattei di Amici 13 #Amici20 - Ary1797 : RT @AllMusicItalia: #radiodate I protagonisti del radio date di questa settimana sono @AmorosoOF, Federico Rossi, Franco126, Mara Sattei,… - LunaticaLeone : RT @_fentybeesly: ho un presentimento che sabato in puntata avremo mara sattei per la promozione del singolo, finalmente il talento riconso… - Radio105 : La voce femminile della Machete Crew presenta una nuova canzone ?? @MARASATTEI #thasupreme #machetecrew #marasattei - vickythebug : a mezzanotte esce mara sattei un dono che dio mi fa -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Sattei

Sky Tg24

[CS] Dopo averci affascinato con le sue Registrazioni , sta finalmente arrivando il momento di ascoltare il primo singolo ufficiale di, Scusa (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in uscita il 9 aprile e già disponibile in pre - save . A proposito del brano, prodotto da tha Supreme - a testimonianza di un ...Dopo averci incantato con le sue "Registrazioni" e aver collaborato in hit come "Altalene" ,è pronta a pubblicare il suo primo singolo ufficiale. L'inedito si intitola "Scusa" , è prodotto dal fratello tha Supreme e sarà disponibile da venerdì 9 aprile. A proposito della ...Mara Sattei è tra le tante artiste che hanno cercato di far valere la loro musica in un territorio underground prettamente maschile."Cornici bianche" è stato scritto in collaborazione con la cantante romana Mara Sattei e il produttore della Machete Records Young Miles. Il singolo racconta la dipendenza affettiva subita dall ...