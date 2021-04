LIVE Fognini-Munar 2-6 1-6, ATP Marbella in DIRETTA: brutta sconfitta per il numero 2 d’Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-EVANS A CAGLIARI LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SIMON A CAGLIARI Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Con un doppio fallo, il quarto, Fabio Fognini cede a Jaume Munar per 6-2 6-1 all’esordio, che diventa automaticamente abbandono, a Marbella. Un’ora e 24 minuti la durata del match. Munar affronterà ora Ivashka, per l’Italia resta Gianluca Mager che sta entrando in campo contro il norvegese Casper Ruud. 30-40 Match point Munar, accelerazione di rovescio in uscita dal servizio di Fognini che è vincente. 15-40 Due ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-EVANS A CAGLIARI LADI SONEGO-SIMON A CAGLIARI Si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Con un doppio fallo, il quarto, Fabiocede a Jaumeper 6-2 6-1 all’esordio, che diventa automaticamente abbandono, a. Un’ora e 24 minuti la durata del match.affronterà ora Ivashka, per l’Italia resta Gianluca Mager che sta entrando in campo contro il norvegese Casper Ruud. 30-40 Match point, accelerazione di rovescio in uscita dal servizio diche è vincente. 15-40 Due ...

