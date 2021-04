LIVE Ajax-Roma 1-0 | Europa League 2021 in DIRETTA | si chiude il primo tempo Olandesi avanti col gol segnato da Klaassen

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADecide, per ora, il gol di. Rete che è arrivata al 39?: si va al riposo. A più tardi per la cronaca del secondo. FINISCE IL1-0. 45’+2? Passano velocemente questi centoventi secondi. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Laprova a reagire, il tutto si traduce in un angolo che però non porta alcun frutto alla causa capitolina. 40? PAU LOPEZ SBARRA LA STRADA A TADIC! In uscita, il portiere giallorosso evita il 2-0 dei lancieri; che ora sono padroni del campo e del gioco. 39?IN VANTAGGIO CON! 1-0 PER GLI: il centrocampista approfitta di un non fischio del direttore di gara ...