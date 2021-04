L'attacco di Galli su AstraZeneca: 'Ema e i governi come don Abbondio e Ponzio Pilato' (Di giovedì 8 aprile 2021) Massimo Galli, da sempre uno degli studiosi più attenti e lungimiranti - e che per giunta non ha mai nascosto la verità riguardo il Covid - oggi non le ha mandate a dire su tutto il casino di ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Massimo, da sempre uno degli studiosi più attenti e lungimiranti - e che per giunta non ha mai nascosto la verità riguardo il Covid - oggi non le ha mandate a dire su tutto il casino di ...

Ultime Notizie dalla rete : attacco Galli L'attacco di Galli su AstraZeneca: 'Ema e i governi come don Abbondio e Ponzio Pilato' A "Zona Bianca", il nuovo programma di informazione e attualità condotto su Rete 4 da Giuseppe Brindisi, il Direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano Massimo Galli commenta le ...

La Mens Sana cade contro Galli Terranuova (60 - 55) ...tempo però inizia il buio totale della squadra di Binella che non riesce a trovare ritmo in attacco,... GALLI TERRANUOVA - NAMED MENS SANA 60 - 55 GALLI: Balestri, Corsi 5, Xhafaj ne, Baglioni 9, Lici 10,...

NAMED KO SUL CAMPO DEL GALLI: LA POULE A SI ALLONTANA oksiena.it La Mens Sana cade contro Galli Terranuova (60-55) Un ko che pesa tantissimo quello della Mens Sana sul campo di Terranuova al termine di partita che nei primi 20 minuti di gioco sembrava poter essere in controllo degli uomini di Binella. Con Pannini ...

Mens Sana ko sul campo di Galli Terranuova 60-55 Basket: Mens Sana raccoglie un brutto ko sul campo di Galli Terranuova 60-55. Sprecato il primo match ball per la poule A.

