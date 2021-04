(Di giovedì 8 aprile 2021)Lauraentrerà inper sottoporsi ad operazione chirurgica. È lei stessa ad annunciarlo con un post sulla propria pagina Facebook. «Dopo giorni di accertamenti medici – vi si legge -, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla.mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e. La: «Ho paura, ma anche fiducia» «Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita». L’ex-presidente ...

Advertising

rcarangelo : RT @SecolodItalia1: La Boldrini sta male. L’annuncio su Fb: «Domani entro in sala operatoria, poi la riabilitazione» - SecolodItalia1 : La Boldrini sta male. L’annuncio su Fb: «Domani entro in sala operatoria, poi la riabilitazione»… - Marcolit67 : @ciccimitterrand @lauraboldrini Esiste la libertà di pensiero magari ti sei dimenticato. Si chiama libertà di pen… - tiber_h : Avrei voluto conoscere la posizione di quella Boldrini e altre donne di sinistra. Ben li sta a questa Europa e sper… - rodriguense : ..adesso,pero', finiamola con sta storia della sedia alla Von der Leyen!!!!Abbiamo problemi LEGGERMENTE più urgenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini sta

Virgilio Notizie

La legislaturaper finire ma non finirà il mio impegno su questi temi', ha promessoannunciando il suo impegno in LeU in occasione di un evento organizzato a Roma al Pastificio Cerere. ...Niky Vendola, Laura, Ivan Scalfarotto e Giusi Bartolozzi avevano già progettato delle ... Il presidente della commissione Giustizia del Carroccio Andrea Ostellaribloccando la discussione ...Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta un percorso di riabilitazione. Ce la metterò tutta per ritornare presto alla vita di sempre» Un tweet di Laura Boldrini - oggi, 8 aprile 2021 - ha ...Laura Boldrini sarà ricoverata per un intervento. Ad annunciarlo è stata la stessa deputata del Pd con un lungo post su Facebook: «Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più ...