Juventus | caccia al centrale | spunta Boateng del Bayern

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gli uomini mercato dellasono al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa bianconera e sostituire i giocatori che andranno via con profili di livello. Il ricambio generazionale è previsto anche nel reparto arretrato: Chiellini è in scadenza contrattuale e potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo gli Europei, L'articolo

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, da Icardi a Kean: è caccia al bomber - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: #Pirlo e il momento della #Juventus ?? #McKennie, #Dybala e #Arthur, una settimana dopo. #JuveNapoli @Gazzetta_it htt… - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… - GiovaAlbanese : #Pirlo e il momento della #Juventus ?? #McKennie, #Dybala e #Arthur, una settimana dopo. #JuveNapoli @Gazzetta_it - misorecordsuk : Juve: Dybala, McKennie e Arthur, dopo il festino caccia al riscatto col Napoli #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus caccia

DailyNews 24

Inter a un passo dallo scudetto con la decima vittoria di fila.del secondo posto ( - 1 dal Milan). Inter - Sassuolo 2 - 1 (recupero 28° turno) Hakimi spreca al 6', mentre Lukaku (21° gol) di testa non fallisce al 10'. Nella ripresa il raddoppio ...20.40 Serie A, Inter e Juve vincono recuperi Inter a un passo dallo scudetto con la decima vittoria di fila.del secondo posto ( - 1 dal Milan). Inter - Sassuolo 2 - 1 (recupero 28° turno) Hakimi spreca al 6', mentre Lukaku (21° gol) di testa non fallisce al 10'. Nella ripresa il raddoppio ...Gli uomini mercato della Juventus sono al lavoro in vista della prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare la rosa bianconera e sostituire i Il difensore lascerà il club tedesco al termine della ...Tenerani: ' Vlahovic puà rimanere altri due anni una partita a poker: Romagnoli e Bernardeschi devo cambiare aria entrambi. Maspero:' Per il Milan meglio Belotti di Vlahovic e più esperto. Romagnoli e ...