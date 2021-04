Juventus, Buffon ironizza sui social sulla costruzione dal basso (Di giovedì 8 aprile 2021) Gianluigi Buffon ironizza sui social postando una foto di quella che è la sua idea di “costruzione dal basso”. Su Twitter ha infatti pubblicato uno scatto mentre è intento a rilanciare lungo, verso le punte. Una posizione chiara su un tema, quello della costruzione palla a terra fin dal portiere, che è al centro della discussione da molte settimane, anche per alcuni errori gravi che sono costati die gol a chi la praticava. Vedasi la stessa Juventus, con gli errori di Bentancur e Arthur che costarono, rispettivamente, l’uscita dalla Champions League per mano del Porto e la sconfitta in campionato contro il Benevento. Di seguito, il simpatico tweet della leggenda bianconera. costruzione dal basso. Buffon edition ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Gianluigisuipostando una foto di quella che è la sua idea di “dal”. Su Twitter ha infatti pubblicato uno scatto mentre è intento a rilanciare lungo, verso le punte. Una posizione chiara su un tema, quello dellapalla a terra fin dal portiere, che è al centro della discussione da molte settimane, anche per alcuni errori gravi che sono costati die gol a chi la praticava. Vedasi la stessa, con gli errori di Bentancur e Arthur che costarono, rispettivamente, l’uscita dalla Champions League per mano del Porto e la sconfitta in campionato contro il Benevento. Di seguito, il simpatico tweet della leggenda bianconera.daledition ...

SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - GoalItalia : ?? Chiesa ?? Mertens ?? Buffon ?? Lozano Le pagelle di #JuveNapoli [@romeoagresti] ?? - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - marcellofo67 : RT @Stregatto1985: La verità è che un altro portiere come Gianluigi Buffon non lo vedremo mai più. Non solo nella Juventus. - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | PARATICI contro PIRLO? Dichiarazioni gravi del DS -