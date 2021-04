Italia chiusa, porti aperti: boom di sbarchi! (Di giovedì 8 aprile 2021) di Redazione. Il Coronavirus tiene chiusi in casa gli Italiani alle prese con la crisi sanitaria ed economica più cocente della nostra storia, e invece i... Leggi su freeskipper (Di giovedì 8 aprile 2021) di Redazione. Il Coronavirus tiene chiusi in casa glini alle prese con la crisi sanitaria ed economica più cocente della nostra storia, e invece i...

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - freeskipperIT : Italia chiusa, porti aperti: boom di sbarchi! - retewebitalia : Via Preside Gamberale chiusa da nove mesi, tempi lunghi per la riapertura - #retewebitalia #news #oggi #italia… - caterinacorda1 : RT @nerosolari: Ma dove cazzo li scovate venticinquemila contagiati con la gente chiusa in casa ? A chi fate trecentottantamila tamponi al… - marcomorini72 : RT @mgmaglie: Con la #crisi che c'è in Italia tra un milione di posti di lavoro perduti, la #gentesenzaunsoldo e fuori di testa perché l'ha… -