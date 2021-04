“Io e Ariadna?”. Pierpaolo Pretelli, perché non è tornato insieme alla mamma di suo figlio Leo (Di giovedì 8 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, conosciuta nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. I due sono più uniti che mai e c’è chi sogna già per loro un futuro all’altare e con un bebè. Al momento non si parla ancora ufficialmente di questi obiettivi, però il feeling che si è potuto notare sui social è davvero enorme. Ma nel passato dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ c’è una persona molto importante, ovvero l’ex compagna Ariadna Romero. Importante per una ragione precisa. I due infatti, che attualmente hanno un buon rapporto, hanno concepito un bimbo che si chiama Leonardo e che oggi ha quattro anni. La donna è apparsa proprio nell’ultimo atto del reality show, portandosi con sé il figlio e facendo dunque un regalo meraviglioso al giovane. In tanti si sono chiesti in questo periodo di tempo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, conosciuta nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. I due sono più uniti che mai e c’è chi sogna già per loro un futuro all’altare e con un bebè. Al momento non si parla ancora ufficialmente di questi obiettivi, però il feeling che si è potuto notare sui social è davvero enorme. Ma nel passato dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ c’è una persona molto importante, ovvero l’ex compagnaRomero. Importante per una ragione precisa. I due infatti, che attualmente hanno un buon rapporto, hanno concepito un bimbo che si chiama Leonardo e che oggi ha quattro anni. La donna è apparsa proprio nell’ultimo atto del reality show, portandosi con sé ile facendo dunque un regalo meraviglioso al giovane. In tanti si sono chiesti in questo periodo di tempo il ...

Advertising

zazoomblog : Perché Pierpaolo Pretelli e Ariadna non sono più tornati insieme - #Perché #Pierpaolo #Pretelli #Ariadna - Pugliaprovinci1 : @chiaranacca1 Quindi? Come Ariadna e Pierpaolo hanno un bellissimo rapporto non vedo perché loro non potrebbero ave… - Monic33644074 : #prelemi chi lo sa Silvia chi lo sa pierpaolo che dice che vuole sentire Elisabetta come rispetta lui la sua fidanz… - __I_c_a_n_t__ : @lareginadellac1 sta girando un'intervista di Pierpaolo dove parla di Giulia, ariadna ed eligreg - PierGiuli2 : Pierpaolo avrebbe bisogno di una bella svegliata da Giulia lei passa sempre in ogni intervista per quella venuta do… -