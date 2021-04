Incidente sulla Laurentina, auto travolta da un pullman: lunghissime code (Di giovedì 8 aprile 2021) Brutto Incidente su via Laurentina dove nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.00, un’auto è stata travolta da un pullman. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via di Valle Caia, a Pomezia. pullman contro auto sulla Laurentina Sembrerebbe che nello scontro, che ha coinvolto un bus della linea urbana 41, si siano registrati dei feriti. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’Incidente. Sul posto è in corso l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia. Al momento si registrano lunghe code in entrambe le direzioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Bruttosu viadove nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.00, un’è statada un. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via di Valle Caia, a Pomezia.controSembrerebbe che nello scontro, che ha coinvolto un bus della linea urbana 41, si siano registrati dei feriti. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’. Sul posto è in corso l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia. Al momento si registrano lunghein entrambe le direzioni. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Incidente sulla Laurentina, auto travolta da un pullman: lunghissime code - QuiMesagne : Incidente sulla Statale 7. Traffico bloccato - tfabiani2 : RT @RaiNews: Cavusoglu ha insistito sulla 'ospitalità turca', che è 'nota in tutto il mondo' #vonderLeyen #Erdogan #SofaGate https://t.co… - nnapolitanor : RT @RaiNews: Cavusoglu ha insistito sulla 'ospitalità turca', che è 'nota in tutto il mondo' #vonderLeyen #Erdogan #SofaGate https://t.co… - RaiNews : Cavusoglu ha insistito sulla 'ospitalità turca', che è 'nota in tutto il mondo' #vonderLeyen #Erdogan #SofaGate -