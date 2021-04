I ristoratori dissidenti depositano il marchio #ioApro

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ora ilnon è solo più un hashtag, ma diventa ufficialmente un logo registrato presso l’Ufficio brevetti e marchi del Mise. Secondo quanto spiega il presidente nazionale della Confederazione imprese unite per l’Italia, titolare del, l’azione è stata intapresa per tutelarsi dai negazionisti presenti su Telegram Ilrappresenta una finestra tricolore aperta, con al centro un cucchiaio, una forchetta e un coltello. “Lo abbiamo fatto – spiega all’Adnkronos Stefano Agnesini, presidente nazionale della Confederazione imprese unite per l’Italia, titolare del– per tutelare la nostra iniziativa dopo l’apertura di diversi canali Telegram a sfondo negazionista. Abbiamo fatto partire delle diffide e depositato ilproprio per prendere le distanze. La ...