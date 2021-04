I cantanti Silvestri e Gazzé contro Franceschini | ' Deve ascoltare il settore per non farlo morire'

Advertising

Adnkronos : I due cantanti sulle restrizioni #COVID19 e la situazione della musica live: '#Franceschini ascolti il settore' - fisco24_info : Gazzè e Silvestri: 'Franceschini rischia il ridicolo': I due cantanti determinati a ripartire con i live: 'Il minis… -

Ultime Notizie dalla rete : cantanti Silvestri

La Repubblica Firenze.it

Deve ascoltare meglio il settore per capire cosa non deve morire e non deve fermarsi', sottolineadurante la presentazione del nuovo album di Gazzè 'La matematica dei rami', al quale ha ...I duedeterminati a ripartire con i live: "Il ministro deve ascoltare meglio il settore per capire cosa non deve morire e non deve fermarsi" Max Gazzè e Danieledeterminati a ripartire ..."La matematica dei rami è il frutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla Magical Mystery Band": Max Gazzè presenta così il suo nuovo progetto discografico, in uscita domani, 9 aprile, per V ...“La matematica dei rami” è il nuovo album di Max Gazzè insieme alla Magical Mystery Band”. Il disco è stato presentato alla stampa con uno showcase in live streaming che ha fatto riecheggiare le atmos ...