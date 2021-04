Fondazione Symbola, presentato lo studio “l’Italia in 10 selfie 2021” (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Fotografare i punti di forza del nostro Paese. Questo l’obiettivo dell’Italia in 10 selfie 2021, dossier annuale realizzato da Fondazione Symbola in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Transizione Ecologica. Lo studio, molto utilizzato anche per raccontare l’Italia nel mondo è per questo tradotto in molte lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, russo, cinese e giapponese, è stato presentato questa mattina presso la Sala Stampa estera da Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, Marteen Van Aalderen, presidente Stampa Estera, Marina Sereni, viceministro Esteri e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Fotografare i punti di forza del nostro Paese. Questo l’obiettivo delin 10, dossier annuale realizzato dain collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Transizione Ecologica. Lo, molto utilizzato anche per raccontarenel mondo è per questo tradotto in molte lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, russo, cinese e giapponese, è statoquesta mattina presso la Sala Stampa estera da Ermete Realacci, presidente, Marteen Van Aalderen, presidente Stampa Estera, Marina Sereni, viceministro Esteri e ...

Advertising

GustoH24 : Oggi giovedì ore 11: “L’Italia in 10 selfie” di Fondazione Symbola - etnografia1t : RT @EdTroiano: OGGI Giovedì ore 11: 'L’Italia in 10 selfie” di @SymbolaFondazio L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili in Europa… - EdTroiano : OGGI Giovedì ore 11: 'L’Italia in 10 selfie” di @SymbolaFondazio L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili i… - StefaniaVentu16 : RT @salernocitta: Esperienze di coesione sociale e sostenibilità. Domani evento digitale organizzato da Banca Campania Centro e Fondazione… - erealacci : RT @salernocitta: Esperienze di coesione sociale e sostenibilità. Domani evento digitale organizzato da Banca Campania Centro e Fondazione… -