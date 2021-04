Fedez su LOL: “Ho un provvedimento restrittivo da parte di Amazon” (Di giovedì 8 aprile 2021) Fedez via social parla di LOL, il programma sulla bocca di tutti. Il rapper fa un piccolo spoiler sul finale e racconta un retroscena Fedez, in una manciata di Instagram stories, parla di LOL– Chi ride è fuori, il game show che sta spopolando in questi giorni. Il programma italiano, condotto proprio dal rapper e da Mara Maionchi e distribuito da Prime Video, vede la partecipazione di dieci comici molto amati: Elio, Katia Follesa, Gianluca Fru, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo, Frank Matano, Angelo Pintus, Ciro Priello e Luca Ravenna. L’obiettivo per i concorrenti è quello di rimanere chiusi in una stanza per 6 ore e non ridere, né estraniarsi dagli sketch comici. Fedez: la puntata zero e il provvedimento restrittivo Il marito di Chiara Ferragni svela ai suoi ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021)via social parla di LOL, il programma sulla bocca di tutti. Il rapper fa un piccolo spoiler sul finale e racconta un retroscena, in una manciata di Instagram stories, parla di LOL– Chi ride è fuori, il game show che sta spopolando in questi giorni. Il programma italiano, condotto proprio dal rapper e da Mara Maionchi e distribuito da Prime Video, vede lacipazione di dieci comici molto amati: Elio, Katia Follesa, Gianluca Fru, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo, Frank Matano, Angelo Pintus, Ciro Priello e Luca Ravenna. L’obiettivo per i concorrenti è quello di rimanere chiusi in una stanza per 6 ore e non ridere, né estraniarsi dagli sketch comici.: la puntata zero e ilIl marito di Chiara Ferragni svela ai suoi ...

