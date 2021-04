Dopo Sanremo ecco il cinema | Ibrahimovic reciterà in Asterix e Obelix

(Di giovedì 8 aprile 2021) Zlatanveste i panni anche dell’attore. Lo svedeseinaver postato una foto molto particolare sul proprio account Instagram, ora è arrivata la conferma: Ibrahimvoic diventa attore per il grande schermo,nel prossimo film della saga “” chiamato L’Empire du Milieu. Al fianco del centravanti svedese gli attori Guillaume Canet e Gilles Lellouche, nel ruolo dei due protagonisti, Marion Cotillard interpreterà Cleopatra, Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare esarà invece Antivirus. Il film, che sarà prodotto negli studi di Bry-sur-Marne, dovrebbe uscire nel 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Dopo Sanremo, arriva un altro 'schiaffo' alla farsa del politicamente corretto, da parte del direttore d'orchestra… - TuttoMercatoWeb : Dopo Sanremo, Ibrahimovic si dà al cinema: reciterà nel nuovo film dedicato ad Asterix ed Obelix - sportli26181512 : Ibrahimovic, dopo Sanremo il cinema: sarà nel prossimo film di Asterix e Obelix: Lo svedese aveva postato una foto… - bombardax : RT @SkySport: Ibrahimovic, dopo Sanremo il cinema: sarà nel prossimo film di Asterix e Obelix - SkySport : Ibrahimovic, dopo Sanremo il cinema: sarà nel prossimo film di Asterix e Obelix -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Sanremo

Sky Tg24

Un post sui social di Zlatan Ibrahimovic ha subito acceso la curiosità: una foto con la scritta ' Antivirus '. Una cosa però che ha poco a che vedere con la pandemia, perché è il nome del personaggio ...Zlatan Ibrahimovic veste i panni anche dell'attore. Lo svedese reciterà in Asterix e Obelixaver postato una foto molto particolare sul proprio account Instagram, ora è arrivata la conferma: Ibrahimvoic diventa attore per il grande schermo, reciterà nel prossimo film della saga "Asterix ...Emanuele Filiberto di Savoia, dopo la partecipazione al talent Amici ... Quando Emanuele Filiberto andò a Sanremo con Italia amore mio I più attenti ricorderanno bene che Emanuele Filiberto ...Zlatan Ibrahimovic veste i panni anche dell’attore. Lo svedese reciterà in Asterix e Obelix Dopo aver postato una foto molto particolare sul proprio account Instagram, ora è arrivata la conferma: Ibra ...