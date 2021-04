Dejan Stankovic può allenare in Serie A (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex Inter Dejan Stankovic potrebbe allenare in Serie A: incontro con il presidente del club del massimo campionato Dejan Stankovic di nuovo in Serie A, questa volta come allenatore. L’ex centrocampista di Lazio e Inter potrebbe nuovamente apparire sui terreni di gioco del massimo campionato italiano, con una veste diversa da quella cui eravamo abituato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex InterpotrebbeinA: incontro con il presidente del club del massimo campionatodi nuovo inA, questa volta come allenatore. L’ex centrocampista di Lazio e Inter potrebbe nuovamente apparire sui terreni di gioco del massimo campionato italiano, con una veste diversa da quella cui eravamo abituato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

