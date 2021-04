Covid: l'Ontario di nuovo in lockdown per un mese da oggi (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Ontario, la provincia più popolosa del Canada, ha annunciato un nuovo lockdown di un mese a partire da oggi per contrastare la terza ondata di Covid 19. Lo ha annunciato il primo ministro, Doug Ford. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) L', la provincia più popolosa del Canada, ha annunciato undi una partire daper contrastare la terza ondata di19. Lo ha annunciato il primo ministro, Doug Ford.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ontario Covid: l'Ontario di nuovo in lockdown per un mese da oggi L'Ontario, la provincia più popolosa del Canada, ha annunciato un nuovo lockdown di un mese a partire da oggi per contrastare la terza ondata di Covid 19. Lo ha annunciato il primo ministro, Doug Ford. "...

(ANSA) - ROMA, 08 APR - L'Ontario, la provincia più popolosa del Canada, ha annunciato un nuovo lockdown di un mese a partire da oggi per contrastare la terza ondata di Covid 19. Lo ha annunciato il ...

