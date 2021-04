Covid, bollettino oggi 8 aprile: 17.221 i positivi, 487 le vittime (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 8 aprile 2021: sono 17.221 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 aprile 2021)Italia, ildi2021: sono 17.221 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri...

Advertising

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - _SiGonfiaLaRete : ?? #Covid19 in #Italia: il #bollettino odierno - StreetNews24 : I dati della Regione - DomaniGiornale : Su un totale di 362.162 tamponi, il tasso di positività è al 4,7 per cento. Lo rivela il consueto bollettino diffus… - sissiisissi2 : RT @LaPresse_news: I dati di giovedì 8 aprile, aumentano i #casi con più tamponi: 17.221 #contagi -