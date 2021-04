Covid-19 | nuovo Hub vaccinale in Vale Caudina | oggi l’incontro con l’Asl

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Questa mattina il sindaco di Montesarchio ha incontrato il direttore generale delGennaro Volpe nell’ambito dell’organizzazione della campagna. Sono stati effettuati sopralluoghi sulle strutture del territorio per valutare la miglior location per realizzare un hubin paese. A breve dunque sul territorio comunale ci sarà una sede che permetterà di velocizzare le operazioni di vaccino a Montesarchio e in tutta la Vallee di decongestionare il distretto Asl sull’Appia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

