Calcio | Europa League | la Roma sbanca Amsterdam | Ajax battuto 2-1 in rimonta

(Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. -(Adnkronos) – Lala Johan Cruijff Arena, superando 2-1 inl’nell’andata dei quarti di finale di, un punteggio che mette i giallorossi in ottima posizione in vista del ritorno tra sette giorni allo stadio Olimpico. Al vantaggio dei biancorossi con Klaassen al 39? replicano al 57? Pellegrini direttamente sudi punizione con la complicità del portiere di casa Scherpen e Ibanez all’87’. Parte bene lache sfrutta gli spazi lasciati dall’con Dzeko che agisce sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per Pellegrini che non ci arriva di un soffio. La risposta dei lancieri è immediata grazie a una palla dalla destra per Gravenberch in ...

AMSTERDAM - Vittoria per 2 - 1 della Roma in casa dell' Ajax nella gara d'andata dei quarti diLeague . Vantaggio olandese con Klaasen , pareggio della Roma con Pellegrini . In mezzo, il rigore che Pau Lopez neutralizza a Tadic . Nel finale sorpasso giallorosso con Ibanez ...Dal dischetto si è presentato Dusan Tadic che non è riuscito a sfruttare al meglio questa occasione: il centrocampista ha calciato centrale ... si tratta del primo atto dei quarti di finale di Europa ...(Adnkronos) - Al 39' i lancieri sbloccano il match: la pressione della Roma va fuori giri, la palla filtra sulla trequarti, Mancini non attacca Klaassen che punta la porta, scambia con Tadic e riceve ...