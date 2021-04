Brasile, Rio de Janeiro: Castro decide di non dedicare il Maracanà a Pelé (Di giovedì 8 aprile 2021) Claudio Castro ha deciso di negare la dedica a Pelé dello storico stadio ‘Maracanà’, struttura attrattiva di Rio de Janeiro. Il Governatore dello Stato ha scelto di rinunciare al progetto precedentemente proposto e recentemente discusso tra i vertici governativi, ma ha vinto il buon senso. ‘O Rey’ difatti è una leggenda del Santos e non è nato a Rio de Janeiro, non ha un rapporto particolarmente rilevante con la città in questione e dunque non avrebbe mai potuto rappresentare lo stadio più iconico della storia brasiliana. Il campione sudamericano ha scritto la storia con la Nazionale verdeoro, ma non di Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Il ‘Marcanà’ rimarrà dunque intitolato al giornalista Mario Filho. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Claudioha deciso di negare la dedica adello storico stadio ‘’, struttura attrattiva di Rio de. Il Governatore dello Stato ha scelto di rinunciare al progetto precedentemente proposto e recentemente discusso tra i vertici governativi, ma ha vinto il buon senso. ‘O Rey’ difatti è una leggenda del Santos e non è nato a Rio de, non ha un rapporto particolarmente rilevante con la città in questione e dunque non avrebbe mai potuto rappresentare lo stadio più iconico della storia brasiliana. Il campione sudamericano ha scritto la storia con la Nazionale verdeoro, ma non di Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Il ‘Marcanà’ rimarrà dunque intitolato al giornalista Mario Filho. SportFace.

