Black Lives Matter Bergamo lancia una protesta contro la Rai (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – "Carissima Rai, siamo cittadini di questo Paese e contribuenti di un servizio pubblico sempre meno rappresentativo e rispettoso della società plurale di cui siamo parte". Inizia così una delle email che da martedì atterrano sulle caselle di posta dei giornalisti, scritte da coloro che hanno aderito alla campagna #CambieRai, lanciata dal Black Lives Matter Bergamo (Blm Bergamo) e da altre 14 associazioni tra cui Italiani senza cittadinanza e Razzismo Brutta Storia.

