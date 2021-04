Batman v Superman | Ben Affleck ha chiesto di riscrivere la sceneggiatura | Chris Terrio critica il titolo

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lo sceneggiatoreha svelato di aver lavorato asu richiesta di Bene di non aver apprezzato ildel film.avrebbe potuto avere un altro, come rivelato dallo sceneggiatoreche ha inoltre aggiunto che è stato Bena chiedergli di intervenire sullo script. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair sono stati infatti condivisi molti dettagli relativi al suo lavoro nel mondo della DC.ha spiegato che dopo aver lavorato al film Argo l'interprete dilo ha contattato prima di interpretare per la prima volta Bruce Wayne: "Ben ...

avrebbe potuto avere un altro titolo , come rivelato dallo sceneggiatore Chris Terrio che ha inoltre aggiunto che è stato Ben Affleck a chiedergli di intervenire sullo script. In un'...E da fine marzo 2021 è disponibile in streaming "Zack Snyder's Justice League", racconto dei supereroi Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg impegnati nel salvare il pianeta. A ben ...Lo sceneggiatore Chris Terrio ha svelato di aver lavorato a Batman v Superman su richiesta di Ben Affleck e di non aver apprezzato il titolo del film. La serie prequel di Superman, Krypton ... aveva riscosso un grande successo su The CW per anni e il prequel di Batman, Gotham, era andato in onda per cinque stagioni su FOX.