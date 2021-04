Barbara De Santi vuole tornare a Uomini e Donne | “Maurizio mi ha tradito | Gemma aveva ragione”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 8 aprile 2021)De, ex dama del trono over di, ha rilasciato un’intervista al settimanale Il Giorno in cui ha parlato della fine della relazione conGuerci. Quest’ultimo è uno dei tanti “” ex corteggiatori diGalgani. La nascita della relazione trae il cavaliere, infatti,sollevato non poche polemiche. A quanto pare, però, le cose non sono andate nel modo sperato, pertanto, la Depare sia pronta ain studio.Descopre il tradimento TraGalgani eDenon è mai corso buon sangue ae ...