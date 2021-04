AstraZeneca: raccomandato solo per over 60, cosa fare per la seconda dose? (Di giovedì 8 aprile 2021) Ieri è giunta la decisione dell’Ema, che ha sconsigliato la somministrazione del vaccino AstraZeneca a soggetti sotto i 60 anni di età. Ritenuto dall’OMS “plausibile” ma non comprovato il nesso tra i rari casi di trombosi in soggetti sotto i 55 anni e la somministrazione del vaccino, l’Ema ieri ha stabilito nuove raccomandazioni. In proposito, Franco Locatelli ha affermato che: “La valutazione fatta dal comitato di farmacovigilanza dell’Ema è che il nesso di causalità, per quanto non dimostrato definitivamente, è stato dichiarato plausibile“, ha detto Locatelli. “Il meccanismo che sottende allo sviluppo di questi fenomeni oggi non è definitivamente chiarito. Ci sono ipotesi che fanno pensare a reazioni del sistema immunitario. Questi fenomeni sono molto rari, gli eventi osservati sono stati superiori all’aspettato fino all’età di 60 anni ma inferiori all’atteso nei ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Ieri è giunta la decisione dell’Ema, che ha sconsigliato la somministrazione del vaccinoa soggetti sotto i 60 anni di età. Ritenuto dall’OMS “plausibile” ma non comprovato il nesso tra i rari casi di trombosi in soggetti sotto i 55 anni e la somministrazione del vaccino, l’Ema ieri ha stabilito nuove raccomandazioni. In proposito, Franco Locatelli ha affermato che: “La valutazione fatta dal comitato di farmacovigilanza dell’Ema è che il nesso di causalità, per quanto non dimostrato definitivamente, è stato dichiarato plausibile“, ha detto Locatelli. “Il meccanismo che sottende allo sviluppo di questi fenomeni oggi non è definitivamente chiarito. Ci sono ipotesi che fanno pensare a reazioni del sistema immunitario. Questi fenomeni sono molto rari, gli eventi osservati sono stati superiori all’aspettato fino all’età di 60 anni ma inferiori all’atteso nei ...

