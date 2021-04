Anna Bettozzi arrestata per affari con la camorra. Le intercettazioni: «Soldi in nero all’attore Gabriel Garko» (Di giovedì 8 aprile 2021) L’imprenditrice e ballerina «Ana Bettz» è accusata di associazione per delinquere, false fatture e riciclaggi, con l’aggravante di avere favorito tre clan Leggi su corriere (Di giovedì 8 aprile 2021) L’imprenditrice e ballerina «Ana Bettz» è accusata di associazione per delinquere, false fatture e riciclaggi, con l’aggravante di avere favorito tre clan

Advertising

corriereroma : Affari con la camorra: arrestata l’imprenditrice e ballerina Anna Bettozzi. «Soldi in nero a Garko» - cronacacampania : Viveva nel lusso grazie ai soldi della camorra, arrestata la cantante Anna Bettozzi - raffo1900 : RT @luisaloffredo28: #Trafficodipetrolio, #maxioperazione #antimafia di quattro procure: 70 arresti e sequestri per 1 miliardo. In carcere… - luisaloffredo28 : #Trafficodipetrolio, #maxioperazione #antimafia di quattro procure: 70 arresti e sequestri per 1 miliardo. In carce… - Davidone74 : Affari con la camorra: arrestata l’imprenditrice e ballerina Anna Bettozzi. «Soldi in nero a Garko» -