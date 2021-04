Zona rossa “rafforzata” a Ottaviano | misure ancora più restrittive | l’ordinanza del sindaco

Advertising

TeresaBellanova : Oggi finalmente riaprono elementari e medie e 6 milioni di studentesse e studenti possono tornare in classe, anche… - ladyonorato : La lega tuona su zona rossa a Palermo: 'E' la goccia che farà traboccare il vaso' | BlogSicilia - Ultime notizie da… - raffaellapaita : Una buona notizia! Finalmente oggi tornano a #scuola 6 milioni di studentesse e studenti delle medie e elementari,… - arabafenice35 : Palermo ,che vorrei sottolineare da oggi è in zona rossa fino al 14 aprile ; si sente dire che tutto procede al meg… - MagiCath98 : RT @ghostinedy: Ma quanto fa schifo il fatto che la gente sta morendo di fame perché le proprie attività stanno fallendo, non possono tener… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

il Resto del Carlino

Dopo di che, si è proceduto così: "In, chiamiamola così, cioè quelle più complicate, è stata data la possibilità di mettere delle strutture esterne con il 25% della capacità di accoglienza ...'Fino a poche settimane fa ricorda Bonaccini potevano lavorare anche in, perché si presumeva che non fosse lì il problema. Il mio timore, come ci arriva voce, è che se presto non riaprono ...Tra Padova e provincia, dal 15 marzo giorno in cui la regione è passata in zona rossa, al 4 aprile, le forze dell’ordine e polizia municipale hanno controllato 18mila 856 persone. Nel solo weekend ...“I preoccupanti dati sull'emergenza Covid e la freschissima zona rossa istituita a Palermo dicono senza mezzi termini che siamo nel bel mezzo della tempesta. Non possiamo permetterci, in circostanze ...