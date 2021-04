Vaccini: in Gb parte somministrazione anche di Moderna (Di mercoledì 7 aprile 2021) parte oggi la somministrazione nel Regno Unito del terzo farmaco vaccinale, Moderna, approvato dalle autorità britanniche, dopo AstraZeneca e Pfizer - BioNTech. I primi a ricevere il siero prodotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021)oggi lanel Regno Unito del terzo farmaco vaccinale,, approvato dalle autorità britanniche, dopo AstraZeneca e Pfizer - BioNTech. I primi a ricevere il siero prodotto ...

Advertising

ilpost : 19 paesi hanno rinunciato a una parte della loro quota di #vaccini per fornire dosi in più a 5 paesi particolarment… - thewaterflea : RT @SennaGianMarco: Se garantisci solo una parte della popolazione e all’altra non permetti di lavorare, non ti scandalizzare se aumentano… - _jackopalypse : 'Il canale aziendale sarà parallelo alla rete di vaccinazione ordinaria' perché tanto già adesso siamo pieni di vac… - FrancescoPonzin : RT @trattomale: Molto bene l'idea generale, ma l'applicazione è volontaria da parte del datore di lavoro e (??) il personale sanitario sareb… - giornaleradiofm : Vaccini: in Gb parte somministrazione anche di Moderna: (ANSA) - ROMA, 07 APR - Parte oggi la somministrazione nel… -