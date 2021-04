Vaccini in azienda, firmato il protocollo vaccinale: si parte da maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vaccino si potrà fare in azienda a partire dal mese di maggio. Le imprese potranno vaccinare i propri dipendenti. Tutto su base volontaria. Le aziende sceglieranno se fare le vaccinazioni internamente e i dipendenti potranno a loro volta decidere di farsi vaccinare. L’accordo è stato fatto con ministero della Salute e del Lavoro. L’Inail ha fissato le regole: il protocollo è già stato approvato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vaccino si potrà fare in azienda a partire dal mese di maggio. Le imprese potranno vaccinare i propri dipendenti. Tutto su base volontaria. Le aziende sceglieranno se fare le vaccinazioni internamente e i dipendenti potranno a loro volta decidere di farsi vaccinare. L’accordo è stato fatto con ministero della Salute e del Lavoro. L’Inail ha fissato le regole: il protocollo è già stato approvato.

