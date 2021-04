Under 21, Nicolato: «Portogallo fortissimo, ma venderemo cara la pelle» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il c.t. dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato del prossimo impegno contro il Portogallo e della Nazionale maggiore Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21 azzurra, ha rilasciato un’intervista al Leggo dove ha parlato del prossimo impegno all’Europeo di categoria contro il Portogallo e della Nazionale maggiore di Mancini. Portogallo – «Sono fortissimi, vincono consecutivamente da non so quante gare. Intanto, vediamo come ci arriveremo alla sfida del 31 maggio e con quali uomini a disposizione. Di sicuro, come accaduto nella finalissima dell’Europeo Under 19 del 2018 (persa 4-3 ai supplementari, ndr), venderemo cara la pelle». NAZIONALE MAGGIORE – «Ci deve provare, anche se voler vincere non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il c.t. dell’21 Paoloha parlato del prossimo impegno contro ile della Nazionale maggiore Paolo, commissario tecnico dell’21 azzurra, ha rilasciato un’intervista al Leggo dove ha parlato del prossimo impegno all’Europeo di categoria contro ile della Nazionale maggiore di Mancini.– «Sono fortissimi, vincono consecutivamente da non so quante gare. Intanto, vediamo come ci arriveremo alla sfida del 31 maggio e con quali uomini a disposizione. Di sicuro, come accaduto nella finalissima dell’Europeo19 del 2018 (persa 4-3 ai supplementari, ndr),la». NAZIONALE MAGGIORE – «Ci deve provare, anche se voler vincere non ...

