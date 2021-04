Trussardi spegne 38 candeline | i festeggiamenti con Michelle Hunziker

(Di mercoledì 7 aprile 2021) In occasione del 38esimo compleanno di suo marito, Tomasonon ha perso occasione per festeggiarlo tramite social.compie 38 anni: la sorpresa disu Notizie.it.

Tomaso, compleanno social Tomaso38 candeline e per l'occasione è proprio Michelle Hunziker a filmarlo sulla grande terrazza della loro casa a Bergamo. La festa di ...Al 26' mischia sui cinque metri, la FemiCz non si fa pregare, introduzione die spinta ... una specie di coast to coast con incroci e offload, ma il contrattacco sisulla linea dei 22 ...Tomaso Trussardi festeggia il suo compleanno in terrazza e ai fornelli. Michelle Hunziker lo filma e fa un gesto inaspettato. Tomaso Trussardi, l’imprenditore italiano e marito della bella e simpatica ...Grande festa in casa Trussardi – Hunziker: oggi è il compleanno di Tomaso Trussardi. L’imprenditore italiano spegne trentotto candeline e, per l’occasione, Michelle Hunziker ha deciso di fargli gli ...