Tommaso Zorzi | il motivo per cui evita la D' Urso | «Sovraesposizioni»

Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : Sugli sugli bane bane... #IlPuntoZ vi aspetta tutte le settimane ?? Da oggi alle 20:45 e tutti i mercoledì live su… - Giovann16222653 : @Gfvip20_ Sai che meraviglia l'uomo che starà affianco a tommaso un giorno è potra essere fiero di dire ' sono il f… - ChiaraTZZT : Crocc su Ch con tommi VS crocc a casa senza tommi.?? @AndreaZelletta @tommaso_zorzi #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Di mariaritagagliardi - 07/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Attraverso un'intervista rilasciata a 'Il Giornale',spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D'Urso. Già opinionista dell'edizione in corso de 'L'Isola dei Famosi' insieme ad Iva Zanicchi ...vittima di un piccolo incidente domesticoha trascorso una Pasqua poco felice. Ebbene sì, il trionfatore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ed opinionista de L'...Attraverso un'intervista rilasciata a "Il Giornale", Tommaso Zorzi spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D'Urso.L'opinionista rivela che anni fa si sarebbe tuffata tra le onde dell'Honduras ma oggi non ha più il tempo per concedersi una pausa così lunga.