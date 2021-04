Tennis: Jannik Sinner, verso Montecarlo per la prima stagionale sulla terra rossa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà il Masters 1000 di Montecarlo il primo torneo sulla terra rossa di Jannik Sinner dopo tutta la fase caratterizzata dai tornei indoor, da Dubai e poi da quella Miami che gli ha sorriso, vista la finale raggiunta. L’altoatesino debutterà nel Principato di Monaco, dove non ha ancora mai giocato il torneo: una situazione, questa, che riguarda anche tutti i 1000 diversi da Roma e anche Wimbledon (vista la cancellazione del 2020, per il momento ha giocato solo a Roehampton, dove si terranno ancora per quasi un decennio le qualificazioni). Dopo i fasti sul veloce, però, non bisogna subito aspettarsi necessariamente un Sinner al massimo della forma. Le motivazioni sono semplici e squisitamente legate alla data di metà aprile, che “distacca” in qualche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà il Masters 1000 diil primo torneodidopo tutta la fase caratterizzata dai tornei indoor, da Dubai e poi da quella Miami che gli ha sorriso, vista la finale raggiunta. L’altoatesino debutterà nel Principato di Monaco, dove non ha ancora mai giocato il torneo: una situazione, questa, che riguarda anche tutti i 1000 diversi da Roma e anche Wimbledon (vista la cancellazione del 2020, per il momento ha giocato solo a Roehampton, dove sinno ancora per quasi un decennio le qualificazioni). Dopo i fasti sul veloce, però, non bisogna subito aspettarsi necessariamente unal massimo della forma. Le motivazioni sono semplici e squisitamente legate alla data di metà aprile, che “distacca” in qualche ...

