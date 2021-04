Sulla fiction ‘Leonardo’ mi chiedo se fosse davvero necessario stravolgere la biografia di un mito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Mia moglie e io abbiamo visto le prime tre puntate dello sceneggiatovita di Leonardo. Lei, docente di Lettere, con dottorato in Filologia, poi divenuta preside di scuola si è disgustata per gli evidenti e grossolani svarioni storici e biografici. In pratica gli autori si sono inventati delle frottole per rendere meno noioso il tutto, come ha candidamente affermato l’attrice che interpreta il personaggio (inventato) della donna che avrebbe amato Leonardo. Su questo terreno, analizzato da molti commentatori (tra cui cito, per rilevanza, Plinio Innocenzi “Errori e forzature nella serie tv, ma unasul ‘vero’ da Vinci sarebbe stata una noia: era uno sgobbone, non un avventuriero“) non mi addentro, anche se ritengo che in fatto di gusti esista una notevole varietà. Alla giovane attrice una storia senza un delitto e ...