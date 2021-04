Sport in tv oggi mercoledì 7 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 7 aprile 2021)2021, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A e la Champions League, il basket con NBA, e Champions League, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, il tennis con i torneo ATP di Cagliari e Marbella e WTA di Charleston e Bogotà, il sollevamento pesi con gli Europei ed il curling con i Mondiali.IN TV MERCOLEDI’ 701.00 Tennis, WTA 500 Charleston – SuperTennisTV 01.30 Basket, NBA: Boston Celtics-Philadelphia 76ers – SkyUno, Sky Go, Now TV 01.30 Basket, NBA: Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans – SkyNBA, Sky Go, Now TV 03.00 Curling, Mondiali: Italia-RCF 10.30 Snooker, Mondiale: qualificazioni – ...

Advertising

acmilan : Oggi si celebra la Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. #FondazioneMilan si impegna quotidianam… - pdnetwork : 'Anche la follia merita i suoi applausi', disse Alda Merini. Inizia oggi una grande partita. Sarò voce di tutti col… - mauroberruto : Il #6Aprile 1896, proprio 125 anni fa, si inauguravano i primi #GiochiOlimpici dell’era moderna. Oggi, nel momento… - ItaliaaTavola : Dal 1950 la giornata mondiale della salute si celebra il 7 aprile. Grazie anche al Covid oggi c’è una maggior consa… - ve10ve : RT @pdnetwork: 'Anche la follia merita i suoi applausi', disse Alda Merini. Inizia oggi una grande partita. Sarò voce di tutti coloro che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

Roma, 6 aprile 2021 " Il mondo delloe del calcio intravedono una piccola luce in fondo al tunnel della pandemia: quest', infatti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza , ha comunicato in via ufficiale al Presidente della ...Quell'anno centrò la promozione in Serie A (2017 - 18),lotta per tornare in Champions dopo 7 ...Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta dello. Vai ...Annuncio vendita Vespa GTS 300 Super Sport Hpe (2019) usata a Brindisi - 8343022 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Finite le vacanze di Pasqua, torna in campo la Serie A di calcio 2021, che vedrà disputarsi quest'oggi due recuperi, con Juventus e Napoli che disputeranno finalmente la loro sfida della terza giornat ...