Spacca vaso in testa alla compagna, arrestato nel Salernitano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo della Lucania (Sa) – I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania (Salerno) hanno arrestato un 34enne originario di Scafati per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, al termine di una furibonda lite, si è scagliato violentemente contro la compagna 34enne Spaccandole in testa un vaso in coccio. La donna è stata portata in ospedale dove le sono stati applicati numerosi punti di sutura. I militari dell'Arma, guidati dal capitano Annarita D'Ambrosio, hanno arrestato l'uomo che ora si trova ai domiciliari. Dalle indagini è emerso che la donna già altre volte era stata vittima di episodi di violenza. Ora la 34enne si trova al sicuro presso l'abitazione di alcuni familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

