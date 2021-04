Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglioè nuovamenteSandida martedì pomeriggio. Dopo una visita di controllo si è deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti. Il fondatore di Forza Italia, che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l’ospedale in elicottero.era già statolo scorso 24 marzo, a darne la notizia fu il suo avvocato Federico Cecconi che parlò di un adeguamento della terapia per l’ex presidente del Consiglio. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgio Armani è 323mo con 7,7 miliardi e327mo con 7,6 miliardi. Nella top ten dei paperoni mondiali, oltre a Bezos al comando per il quarto anno e Musk, ci sono Bernard Arnault in ...