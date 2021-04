Advertising

HuffPostItalia : 450 positivi al covid, mai nessuno con l'ossigeno: lo studio sulla comunità di San Patrignano - alexarmuzzi : San Patrignano, i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix - Ultima Ora - ANSA - DaniR64 : Riflessi pronti, eh... I figli di Muccioli querelano Netflix per il doc su San Patrignano - Blusba : - infoitcultura : I figli di Muccioli querelano Netflix per il doc su San Patrignano -

Ultime Notizie dalla rete : San Patrignano

Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di, querelano per diffamazione aggravata Netflix, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del padre. Come riporta il Corriere Romagna , 'SanPa. Luci e tenebre a ...approfondimento Carlo Gabardini a Sky TG24: l'intervista a uno dei creatori di SanPa Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di, hanno querelato per diffamazione aggravata Netflix, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del padre. A riportare la notizia il Corriere Romagna. "SanPa. Luci ...Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno deciso di querelare per diffamazione aggravata Netflix, che ha realizzato il documentario sulla ...Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo, il fondatore della Comunità di San Patrignano, querelano per diffamazione aggravata Netflix. Al centro della querela è il documentario realizzato dalla ...