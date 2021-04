Salvini, un capitano del popolo a metà tempo (ha anche un governo a cui pensare) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è visto un po’ di tutto in Piazza Montecitorio a Roma durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture. C’erano i fascisti del terzo millennio di Casapound, c’erano personalità legate a Confindustria, c’erano vecchie glorie del Movimento cinque stelle à la Paragone, c’era l’universo no vax e infine c’era anche il Jake Angeli de noantri, uno sciamano versione tricolore che ha dichiarato che fare il pagliaccio fosse l’unico modo per avere una certa risonanza. Dimostranti a MontecitorioAd arringare la folla è comparso colui che è diventato un simbolo del movimento #ioapro, il parlamentare Vittorio Sgarbi, mentre dell’altro trascinatore, Matteo Salvini, non c’era traccia. Il leader della Lega lo abbiamo visto nei mesi scorsi sempre al fianco dei ristoratori, con tanto di maglietta brandizzata con l’hashtag della ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è visto un po’ di tutto in Piazza Montecitorio a Roma durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture. C’erano i fascisti del terzo millennio di Casapound, c’erano personalità legate a Confindustria, c’erano vecchie glorie del Movimento cinque stelle à la Paragone, c’era l’universo no vax e infine c’erail Jake Angeli de noantri, uno sciamano versione tricolore che ha dichiarato che fare il pagliaccio fosse l’unico modo per avere una certa risonanza. Dimostranti a MontecitorioAd arringare la folla è comparso colui che è diventato un simbolo del movimento #ioapro, il parlamentare Vittorio Sgarbi, mentre dell’altro trascinatore, Matteo, non c’era traccia. Il leader della Lega lo abbiamo visto nei mesi scorsi sempre al fianco dei ristoratori, con tanto di maglietta brandizzata con l’hashtag della ...

