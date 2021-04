Ritorna a casa dopo aver incontrato gli amici a Pasquetta: Simone Martini, 21 anni, muore sul colpo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un ragazzo di 21 anni Simone Martini ha perso il controllo dell’auto lunedì di ritorno dalla grigliata di Pasquetta presso Riva Presso Chieri a pochi chilometri da Torino, perdendo la vita nel tragico incidente. Simone Martini, 21 anni ha perso la vita in un incidente d’auto lunedì pomeriggio durante la festività di Pasquetta. Il ragazzo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un ragazzo di 21ha perso il controllo dell’auto lunedì di ritorno dalla grigliata dipresso Riva Presso Chieri a pochi chilometri da Torino, perdendo la vita nel tragico incidente., 21ha perso la vita in un incidente d’auto lunedì pomeriggio durante la festività di. Il ragazzo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna casa Juve - Napoli 2 - 1: Ronaldo e Dybala lanciano Pirlo, a Gattuso non basta Insigne Vince la Juve . Che ritorna al terzo posto in classifica superando l'Atalanta e piazzandosi a - 1 dal Milan. La squadra ... Ma in questo momento sono i padroni di casa a farlo vedere di più. 30'pt ...

Trivellato Racing al via del GT4 Europeo con due Mercedes AMG ... tra i quali l'Autodromo Nazionale di Monza, tappa di casa nella quale Trivellato Racing by ... Il team principal Amadio: "Villorba Corse ritorna con grandi motivazioni in un campionato che ci ha visto ...

Cannavacciuolo ritorna a casa e apre a Ticciano Agrodolce Champions League - Vince il Chelsea sul Porto, Mbappè trascina il Psg contro il Bayern Monaco Seconda serata di Champions League che ha riservato non poche soprese. Dopo le vittorie del Real Madrid sul Liverpool e del Manchester City sul Dortmund arrivano quelle di Psg e Chelsea. La squadra di ...

Gianni Morandi dimesso dall'ospedale: era ricoverato da quasi un mese Gianni Morandi dimesso dall'ospedale dopo quasi un mese di ricovero in seguito all'incidente con il fuoco (stava bruciando stoppie) di cui è rimasto vittima nel giardino di casa. Il cantante era in ...

