Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2.800 assunzioni al Sud: cosa fare Concorsi pubblici, ecco i principali bandi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Entro 15 giorni sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale «Step One 2019», gestita dal Formez. Una prima graduatoria di circa 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio. La prova scritta in modalità telematica si svolgerà a giugno Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Entro 15 giorni sarà possibile presentare le candidature sulla piattaforma digitale «Step One 2019», gestita dal Formez. Una prima graduatoria di circa 8.400 candidati idonei sulla base dei titoli sarà pronta per maggio. La prova scritta in modalità telematica si svolgerà a giugno

Advertising

Corriere : Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2.800 assunzioni al Sud: cosa si deve sapere e cosa fare - virginiaraggi : Ottima notizia dal ministro @renatobrunetta: il riavvio dei concorsi pubblici dopo anni di blocco. In questi anni n… - occhio_notizie : ?? Al via il concorso per 2800 assunzioni al #Sud nella Pubblica Amministrazione Bando e requisiti: ???… - QdSit : 'Il nostro obiettivo è di garantire innanzitutto il turn over fisiologico: almeno mezzo milione di ingressi per cin… - Gobbo76_ : @marialetiziama9 La parte peggiore è sicuramente la seconda “l’Italia che non fattura”, come se fosse fatturare fos… -