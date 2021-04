Psg, Leonardo: “Non perdevano in casa da due anni, sono molto felice!” (Di mercoledì 7 aprile 2021) È euforico Leonardo quando si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. C'è grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo parigino che sottolinea l'importanza di presentarsi all'Allianz Arena di Monaco e strappare una vittoria in trasferta contro la squadra Campione d'Europa in carica, anche con un po' di fortuna che nel calcio è un fattore di non poco conto. Questo uno stralcio del suo intervento:"Mi fa piacere essere qui, stavo litigando con il delegato Uefa che non voleva. Anche se siamo sotto la neve. Mi manca l'Italia! sono felice, sono molto felice questa sera. Noi abbiamo sei giocatori che han vinto contro il Barcellona per 4-1 che oggi non erano disponibili. Non perdevano in casa da due ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) È euforicoquando si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. C'è grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo parigino che sottolinea l'importanza di presentarsi all'Allianz Arena di Monaco e strappare una vittoria in trasferta contro la squadra Campione d'Europa in carica, anche con un po' di fortuna che nel calcio è un fattore di non poco conto. Questo uno stralcio del suo intervento:"Mi fa piacere essere qui, stavo litigando con il delegato Uefa che non voleva. Anche se siamo sotto la neve. Mi manca l'Italia!felice,felice questa sera. Noi abbiamo sei giocatori che han vinto contro il Barcellona per 4-1 che oggi non erano disponibili. Noninda due ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Leonardo Il ritorno di Mauro Icardi scuote il mercato: Wanda Nara a Milano Assai dipenderà anche dagli incastri sulle panchine di Serie A , che favorirebbe o meno l'arrivo di Icardi dal PSG ; nonostante le rassicurazioni di Leonardo , l'argentino potrebbe essere ceduto a ...

Focolaio azzurro, Matteo Pessina ottavo Nazionale positivo Dopo i casi registrati nello staff azzurro, il primo a risultare positivo è stato Leonardo Bonucci ...aggiunti quelli di Florenzi e Verratti (che non giocano l'andata dei quarti di Champions del PSG ...

PSG, Leonardo: "Grande prestazione d'orgoglio. Mbappe e Neymar? A breve parleremo di cose concrete" TUTTO mercato WEB Hysaj al Psg da Neymar e Mbappé: è pronta l'offerta di Leonardo Il terzino albanese è sulla lista di Leonardo e del club francese visto che si libererà a zero dal Napoli il prossimo giugno e potrebbe essere un'ottima occasione low cost del mercato estivo. Secondo ...

Maradona, la visita di Montervino: l'ex capitano al murales di Diego LEGGI ANCHE Hysaj al Psg da Neymar e Mbappé: è pronta l'offerta di Leonardo Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

