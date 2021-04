Advertising

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «In porta gioca @13Szczesny13, ha voglia di riscatto ed è giusto domani faccia vedere il suo va… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La giornata di domani è molto importante, ci parleremo prima della partita per affrontarla al m… - infoitsport : Pirlo si gioca la Juve: Allegri o Tudor se il Napoli vince - Pelamity : Il CorrSport fa spesso questa cosa di lasciare i confini indefiniti tra immagini e testo: il braccio e l’anca di In… - sportli26181512 : Pirlo si gioca la Juve: Allegri o Tudor se il Napoli vince: Senza la Champions il progetto potrebbe essere travolto… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo gioca

Il primo capitolo della storia verrà scritto già oggi, nel recupero contro il Napoli , che dirà molto (se non tutto) dell'avventura di Andreasulla panchina bianconera. Soltanto una vittoria ...Sila partita più lunga dell'anno, 185 giorni dal 4 ottobre, due rinvii, maldicenze e ... Il crollo clamoroso della Juventus, ma nessuno ha chiesto l'esonero di, nessuno volendo mancare di ...Gennaro Gattuso sa come vincere contro la Juventus. L’allenatore del Napoli ha un bilancio più che positivo da allenatore azzurro contro i bianconeri Dopo rinvii e contro rinvii, questo pomeriggio si ...Su Repubblica: Non è oggi che Andrea Pirlo si gioca la panchina, però la Juve si gioca un’ottantina di milioni in questa sorta di spareggio Champions con il Napoli.