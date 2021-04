Pau Gasol: la sua carriera in un film (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pau Gasol sarà protagonista di una serie tv che ripercorrerà i tratti salienti della sua carriera sportiva e privata. Lo ha reso noto il noto quotidiano iberico Marca, secondo il quale la docuserie, suddivisa in quattro episodi, sarà prodotta da Pg Productions, RTG Features e THINK450, già autori del documentario su un altro grande sportivo catalano: Andreas Iniesta. Pau Gasol: cosa racconta la sua serie tv? La serie racconterà la preparazione del cestista spagnolo per per l’ultimo atto della sua carriera, le Olimpiadi di Tokyo 2021. È stato lo stesso Gasol ha parlare di questo progetto: “Arriva un momento in cui la carriera di un giocatore professionista arriva al termine. Non sarà un momento felice per me, ma bisogna prepararsi per questo perché si creerà un vuoto enorme che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pausarà protagonista di una serie tv che ripercorrerà i tratti salienti della suasportiva e privata. Lo ha reso noto il noto quotidiano iberico Marca, secondo il quale la docuserie, suddivisa in quattro episodi, sarà prodotta da Pg Productions, RTG Features e THINK450, già autori del documentario su un altro grande sportivo catalano: Andreas Iniesta. Pau: cosa racconta la sua serie tv? La serie racconterà la preparazione del cestista spagnolo per per l’ultimo atto della sua, le Olimpiadi di Tokyo 2021. È stato lo stessoha parlare di questo progetto: “Arriva un momento in cui ladi un giocatore professionista arriva al termine. Non sarà un momento felice per me, ma bisogna prepararsi per questo perché si creerà un vuoto enorme che ...

