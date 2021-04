Nuovo ricovero di Berlusconi al San Raffaele A rischio l’ultima udienza del processo Ruby ter

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 aprile 2021)per Silvionel giro di poche settimane. L’ex premier, riferiscono fonti azzurre confermando alcune indiscrezioni, è da ieri pomeriggio al Sandi Milano. Per accertamenti. Il presidente di Forza Italia sarebbe rientrato in Italia in elicottero dopo aver trascorso la Pasqua in Provenza nella casa della primogenita Marina a Valbonne.ricoverato dial SanPotrebbe slittareprevista domani a Siena nell’ambito delter, che vede il Cavaliere imputato. Visto lo stato del salute del leader azzurro i suoi legali, infatti, potrebbero chiedere il rinvio per legittimo impedimento. Gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De ...