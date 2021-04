Mirabelli, a Raiola direi: «O Donnarumma rinnova subito o il Milan non farà più affari con te» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan parla a Libero della situazione spinosa del rinnovo di Donnarumma «La situazione è complicata e strana. Anzi, direi inspiegabile». Per Mirabelli, che in passato aveva già rinnovato il portiere rossonero, è stato fatto un grosso errore da parte della società « I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso. Il contratto andava rinnovato due stagioni fa, è l’Abc del calcio» Mirabelli racconta della sua battaglia personale con Mino Raiola ai tempi del primo rinnovo di Donnarumma «Vi siete mai chiesti perché ogni giorno il portiere pubblicava post sui social che poco dopo venivano tolti? Semplice: Raiola glieli faceva scrivere, io glieli facevo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Massimiliano, ex ds delparla a Libero della situazione spinosa del rinnovo di«La situazione è complicata e strana. Anzi,inspiegabile». Per, che in passato aveva giàto il portiere rossonero, è stato fatto un grosso errore da parte della società « I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso. Il contratto andavato due stagioni fa, è l’Abc del calcio»racconta della sua battaglia personale con Minoai tempi del primo rinnovo di«Vi siete mai chiesti perché ogni giorno il portiere pubblicava post sui social che poco dopo venivano tolti? Semplice:glieli faceva scrivere, io glieli facevo ...

