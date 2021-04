Marianna Corona | rinata dopo il tumore Anche grazie a suo padre

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è una bellissima donna di 42 anni, appassionata di yoga e delle sue montagne, sulle quali è nata e vive tuttora.figlia di Mauro, celebre alpinista, scultore, scrittore, personaggio televisivo molto conosciuto.è improvvisamente diventata nota perché ha scritto di recente un libro, Fiorire tra le rocce. Che non parla del suo rapporto con l’ingombrante per quanto amatissimo papà, ma della sua malattia, ilal colon, scoperto a 38 anni, che l’ha inizialmente destabilizzata ma che ha poi imparato ad affrontare, combattere e vincere.agli insegnamenti del. “Ilmi aveva creato un disagio interiore. Ne sono uscita pian piano, ...

Marianna Corona è una bellissima donna di 42 anni, appassionata di yoga e delle sue montagne, sulle quali è nata e vive tuttora. Marianna Corona è anche figlia di Mauro, celebre alpinista ...